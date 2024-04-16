Бербок в срочном порядке отправится в Израиль

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что уже сегодня, 16 апреля, отправится с визитом в Израиль в связи с недавней массированной атакой Ирана. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Бербок, целью ее визита являются переговоры.

«Я заверю наших израильских партнеров в полной солидарности Германии, а также мы обсудим, как предотвратить дальнейшую эскалацию, при которой насилие будет постепенно нарастать», — добавила она.

Данный визит Бербок в Израиль станет уже пятым с начала конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года.

Напомним, что в ночь на 14 апреля ВС Ирана нанесли самый массированный в истории воздушный удар по Израилю, выпустив более 180 беспилотников и почти 150 ракет. США и Великобритания помогли Израилю сбивать и перехватывать БПЛА и крылатые ракеты. Иран назвал атаку ответом на ракетный удар по генконсульству страны в Дамаске, в результате которого погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции.