Санду назвала дату референдума о присоединении Молдавии к ЕС

Референдум о вхождении Молдавии в Европейский союз (ЕС) может пройти 20 октября 2024 года. Об этом заявила президент республики Майя Санду. Lenta.ru

«Конституционный суд принял решение — референдум о вступлении в ЕС является конституционным», — сказала президент. Согласно ее информации, всенародное голосование по вопросу вступления страны в Европейский союз может состояться 20 октября. Газета.Ru

До этого сообщалось, что власти Молдавии планируют объединить референдум о вступлении страны в ЕС с выборами президента. Ранее парламент одобрил соответствующие поправки на пленарном заседании. Москва24