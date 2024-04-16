В ЮАР прекратили обслуживание терминалов Starlink

Компания SpaceX прекращает обслуживание в ЮАР терминалов принадлежащей ей глобальной спутниковой системы связи Starlink, дающей выход в интернет. Об этом сообщил местный новостной портал News 24 со ссылкой на письма, которые получили тысячи южноафриканцев.

Работа системы Starlink прекратится на всей территории ЮАР к 30 апреля, отмечает он. Нынешнее решение последовало после отказа Независимого управления связи ЮАР выдать лицензию на работу в стране терминалов Starlink для доступа в интернет.

Согласно местному законодательству, 30% бизнеса Starlink должно принадлежать местным владельцам из числа групп населения страны, которые подвергались угнетению во время эпохи колониализма и апартеида. Компания SpaceX, совладельцем которой является родившийся в ЮАР Илон Маск, не нашла возможности удовлетворить это требование регулирующего органа. В результате использование на территории ЮАР терминалов Starlink объявлено незаконным.

Система Starlink в течение последних нескольких лет получила широкое распространение в ЮАР среди пользователей интернета. Они приобретали терминалы в странах, где Starlink имеет лицензию на работу. Ежемесячная абонентная плата за пользование системой составляла около $100.

На текущий день лишь шесть стран в Африке выдали лицензии на работу на своей территории терминалов Starlink: Бенин, Замбия, Кения, Мозамбик, Нигерия и Руанда.