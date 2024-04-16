Шольц: ФРГ и КНР будут координировать усилия по встрече по Украине в Швейцарии

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что во время визита в Китай договорился с председателем КНР Си Цзиньпином координировать усилия по содействию проведению конференции по Украине в Швейцарии и будущих мирных встреч. Об этом глава правительства ФРГ сообщил в X (ранее Twitter).

"Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] и я договорились, что Китай и Германия намерены активно и в положительном ключе координировать усилия по содействию в проведении конференции высокого уровня в Швейцарии и будущих международных мирных конференций", - отметил Шольц.

Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила на пресс-конференции в Берне 10 апреля, что страна проведет конференцию по Украине в июне 2024 года. Глава дипломатии Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис информировал, что Россия не будет в ней участвовать, хотя признал, что "ни один мирный процесс не может проводиться без РФ". По данным швейцарской телекомпании RTS, конференция по Украине пройдет на курорте Бюргеншток в центральной Швейцарии 15-16 июня. Однако официальные лица Швейцарии конкретных дат пока не называют.

В российском дипломатическом представительстве подтвердили, что "швейцарские власти не направляли России приглашения на конференцию в Бюргенштоке". Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры по Украине без России бессмысленны и, по сути, являются "процессом впустую".