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В США назвали неуклюжими слова Макрона о наращивании поддержки Украины

Послания президента Франции Эммануэля Макрона о наращивании поддержки Украине звучат неуклюже, поскольку французский лидер не может определиться, какую роль он играет: миротворца или провокатора. Об этом сообщается в статье американского агентства Bloomberg.

В США назвали неуклюжими слова Макрона о наращивании поддержки Украины
© globallookpress.com
«Хотя он, безусловно, активно выступает за увеличение военной помощи Украине, послания французского президента порой звучат неуклюже, поскольку он непредсказуемо колеблется между миротворцем и провокатором», — отмечается в публикации.

В конце февраля Макрон допустил отправку на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась: теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет». До этого французский лидер заявил, что Европейский союз договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Вооруженным силам Украины ракет среднего и дальнего действия.

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