ЕС поставил условие Сербии для вступления в блок

Европейский союз (ЕС) потребовал от властей Сербии нормализовать отношения с непризнанным Косово ради вступления в блок. Об этом сообщает портал European Western Balkans.

Отмечается, что соответствующая правка была внесена в 35-ю главу протокола о процессе вступления Сербии в ЕС. В случае отказа Белграда на нормализацию отношений с Косово, процесс вступления будет заморожен.

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«Брюссель будет следить за выполнением соглашения», — указывает интернет-издание.

В сентябре 2023 года президент Сербии Александр Вучич полностью исключил возможность признания Белградом Косово. По его словам, в дальнейшем Приштина может делать что угодно для того, чтобы Сербия изменила свое мнение по данному вопросу, но это ни на что не повлияет.