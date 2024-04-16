Власти Турина запретили курить на улице рядом с другими людьми

Городской совет Турина запретил курить табак и электронные устройства на открытом воздухе на расстоянии менее пяти метров от других людей.

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Депутаты обновили регламент городской полиции, добавив в него запрет на курение вблизи детей и беременных женщин, а также в любом месте на открытом воздухе на дистанции менее пяти метров от других людей без их разрешения. Запрет распространяется на сигареты, сигары, трубки и электронные сигареты.

Новые правила вступят в силу в начале мая после официальной публикации регламента. Нарушителям грозит штраф в размере 100 евро.

Аналогичные меры уже содержатся в отношении очередей, остановок общественного транспорта, парков и мероприятий на открытом воздухе.

Турин не единственный мегаполис Италии, власти которого борются с курением на улице. Так, в Милане данные правила действуют с 2021 года и касаются дистанции в 10 метров, пишет газета La Stampa.

Ранее сообщалось, что во вторник в парламенте Британии начались дебаты о запрете курения для молодежи. С данной инициативой выступил премьер страны Риши Сунак.