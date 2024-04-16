СМИ: за попыткой убийства Шария стоит украинская разведка

За попыткой убийства украинского блогера Анатолия Шария стоит Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, которое хотело возложить ответственность за устранение на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, операцию «под чужим флагом» курировал лично глава ГУР Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов). Киев вербовал участников покушения из числа проживающих в Испании украинцев и представителей местного криминалитета. В рамках подготовки покушения проводилась слежка, выявлялись маршруты движения блогера. Позднее преступникам передали оружие.

Источник добавил, что испанские правоохранители отнеслись к расследованию формально, даже не выехав на осмотр места происшествия. Кроме того, они не опрашивали свидетелей нападения.

6 марта Шарий заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали вооруженные люди. По его словам, менее чем за неделю до этого испанские силовики получили информацию о готовящемся на него покушении. Он также рассказал, что нашлись свидетели, которые видели одного из преступников.

Впоследствии блогер выразил надежду, что испанская полиция начнет активно заниматься расследованием покушения.

* внесен в список террористов и экстремистов