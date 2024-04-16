Экс-глава МИД Австрии дала совет Зеленскому

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что для завершения украинского кризиса Владимир Зеленский должен изменить основной закон Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Кнайсль, занимавшая пост министра иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах, прокомментировала украинский кризис на встрече с журналистами в Екатеринбурге.

Экс-министр подчеркнула, что сами по себе переговоры «ни к чему не ведут».

«Для этого должны быть более серьезные основания и работа, а не просто встретились и пообщались. Он (Владимир Зеленский) должен поменять конституцию прежде всего», - заявила Кнайсль.

О каких именно изменениях идет речь, она не уточнила.

По словам Кнайсль, саммит по Украине, который планирует провести Швейцария, не поможет принять важные решения.

«Не вижу в этой встрече ничего, что могло бы решить ситуацию на Украине. <…> Это не делается на таких саммитах или публичных обсуждениях, которые, по сути, ради фото. Должна идти кропотливая работа снизу и за кулисами, которую не видят и не знают», - заявила экс-министр.

В июне 2024 года Швейцария планирует провести международную конференцию по урегулированию на Украине. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложила Украина. Одной из своих целей Кассис называл привлечение России к переговорам.

В Москве уже заявили, что не примут участие в конференции: российские власти считают, что там будет продвигаться «формула Зеленского» без учета интересов всех сторон.