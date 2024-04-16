Зеленский вновь рассказал о нежелании вести переговоры с Россией

Украина не будет вести переговоры с Россией, потому что ее руководство «не хочет мира». Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS.

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По словам политика, Киев готов обсуждать урегулирование конфликта с другими странами, но не с российскими властями и дипломатами.

«Все их рассказы, документы нашей разведки, то, о чем они говорят, мы знаем из нашей разведки. У нас это из США. Они знают все то же самое. Итак, мы понимаем, что он (президент России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») не готов ни к каким переговорам. Он не хочет. Ему это не интересно. Для него это не победа. Ему нужна победа», — сказал Зеленский.

Он вновь упомянул, что любые договоренности по завершению конфликта должны основываться исключительно на украинских условиях, включая «формулу мира». Все остальные варианты прекращения огня, по мнению главы государства, являются «несправедливыми».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что возобновлению российско-украинского переговорного процесса мешает законодательный запрет на переговоры, который принял лично Владимир Зеленский.