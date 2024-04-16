Армения: Баку ничего не сделал для возвращения армян в Нагорный Карабах

Азербайджан не выполнил призыв Международного суда ООН и ничего не сделал для обеспечения безопасного возвращения армян в Нагорный Карабах. Об этом заявил на заседании суда представитель армянской делегации Егише Киракосян.

В 2023 году Азербайджан провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию», которую в Армении назвали военной агрессией и попыткой «этнической чистки». Через сутки при посредничестве РФ удалось добиться прекращения огня и достичь соглашения между силами Карабаха и Азербайджана. Позднее администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева заявила о планах по реинтеграции армянского населения региона.

В свою очередь Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Ереван попросил суд наложить на Баку ряд ограничений, в том числе обязать «воздержаться от принятия любых мер, которые могут привести к вытеснению этнических армян из Нагорного Карабаха».

На этой неделе Международный суд ООН проводит слушания по предварительным возражениям Азербайджана по иску Армении. Накануне выступила делегация Азербайджана, сегодня слово было предоставлено представителям Армении.

«Азербайджан не сделал ничего, чтобы, как было сказано в постановлении 17 ноября 2023, «обеспечить, чтобы лица, покинувшие Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и желающие вернуться, могли сделать это безопасным и беспрепятственным образом»», - заявил в ходе заседания Егише Киракосян.

По мнению представителя Армении, Азербайджан «осуществил этническую чистку региона».

«И сейчас усиливает ее, систематически стирая все следы присутствия армян, включая армянское культурное и религиозное наследие», - заявил он.

Ранее Азербайджан и Армения сделали совместное заявление по поводу отношений между странами. Баку и Ереван подтвердили намерение «нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности». Также страны достигли договоренности «предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя государствами».