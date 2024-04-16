FT: Израиль намерен послать "болезненный сигнал" Ирану в ответ на атаку

Израиль не хочет ограничиваться поверхностным ответным ударом в ответ на недавнюю массированную атаку со стороны Ирана. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

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"Намерение заключается в том, чтобы послать болезненный сигнал Ирану. Это не может быть нечто поверхностное", - приводит издание слова собеседника.

Он также добавил, что ответ еврейского государства должен приближаться по масштабу к атаке Тегерана.

Как замечает Financial Times, военный кабинет Израиля соберется 16 апреля на третье подряд заседание, на котором будет обсуждаться возможный военный ответ на действия Ирана.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.