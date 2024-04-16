Дуда назвал идею европейской системы ПРО "бизнес-проектом" ФРГ

Инициатива НАТО по созданию общеевропейской системы противоракетной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI) является "бизнес-проектом" Германии, Варшава не планировала ранее участвовать в ней. Об этом заявил журналистам президент республики Анджей Дуда по итогам переговоров со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.

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"Проект купола над Европой, о котором вы говорили, - это германский бизнес-проект, который появился два года назад. Это довольно новая инициатива по сравнению с той [системой ПРО], которую мы уже начали создавать, и она представляет собой нечто абсолютно иное. <...> Мы ранее не рассматривали присоединение к ней, потому что мы реализуем свой проект [систем ПВО и ПРО] совместно с США и Великобританией", - отметил Дуда на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

Он выразил надежду на то, что присоединение Варшавы к германскому проекту не скажется на создании польских систем ПВО и ПРО.

Накануне премьер республики Дональд Туск по итогам переговоров со своей датской коллегой Метте Фредериксен заявил о планах польских властей присоединиться к проекту НАТО по созданию общеевропейской системы противоракетной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI), который выдвинула ФРГ в 2022 году.

В 2018 году Польша подписала с США контракт на приобретение американской системы Patriot для создающейся национальной системы ПРО Wisla. Два этапа этой программы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, 4 радиолокационных станций с радарами. США также согласились, чтобы польские комплексы были интегрированы с системой IBCS, предусматривающей создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя.