Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал планы правящей партии Грузии провести через парламент закон об иноагентах. По словам специалиста, принятие этого закона правомерно и необходимо стране для сохранения своей государственности.

На заседании во вторник, 16 апреля, парламент Грузии в первом чтении проголосует по закону об иностранных агентах. Накануне в парламенте Грузии во время обсуждения спорного закона об иноагентах произошла серьезная драка, которая попала на видео и распространилась в соцсетях. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили ударил исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» депутата Мамуку Мдинарадзе. После этого в Тбилиси перед зданием парламента Грузии прошел митинг против принятия этого закона.

Закон об иноагентах, который пытается принять правящее большинство Грузии, абсолютно правомерен и необходим, прежде всего, для сохранения грузинской государственности. Дело в том, что за последние двадцать лет Америка, Запад вложили сотни миллионов долларов в различные НКО [Некоммерческие организации], фонды, соросовские предприятия и прочее. Это делалось для взятия под контроль территории Грузии, формирования общественного мнения и политики грузинского государства, прежде всего, в отношении врагов США и Европы. Основным из них в данном регионе является Россия, а также Иран. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Грузия ранее отказалась вводить антироссийские санкции, напомнил специалист.

«Страна пытается как-то лавировать в изменившейся обстановке, поскольку в мире грядут большие действительно потрясения (часть из них уже произошла). И в такой обстановке Грузия пытается сохранить себя, а сохранение себя – это, на мой взгляд, в первую очередь отсутствие угроз со стороны соседей», - отметил Михайлов.

Принятие закона позволит грузинским властям в большей степени контролировать деятельность НКО в стране, подчеркнул политолог.

«Очевидно, подобные решения принимаются на основании выводов внутренних государственных служб безопасности о том, что большинство НКО являются иностранными агентами влияния, получают большую часть своих денежных средств из-за рубежа и, соответственно, выполняют указания тех кураторов, которые переводят деньги. И зачастую подобные указания идут вразрез с интересами грузинского государства. Поэтому такой закон, на мой взгляд, необходим», - заявил эксперт.

В США и других западных странах ведущие политики заявляют о влиянии Москвы в вопросе принятия закона об иноагентах в Грузии, но подобные высказывания не имеют ничего общего с реальностью, отметил эксперт.

«У Грузии достаточно умные и образованные политики, которые сами понимают, чем чревато наличие различных бесконтрольных негосударственных образований, которые в любой момент могут выйти на улицы, устроить протесты, устроить какой-нибудь «грузинский Майдан» и так далее», - заявил он.

США «навязывают Грузии отказ» от закона об иноагентах, однако в Америке аналогичный закон был принят еще в 1938 году, добавил Михайлов.

«Причем в США закон о подобных организациях еще более жесткий. У них огромные тюремные сроки для тех, кто из-за рубежа получает финансирование для работы по дестабилизации внутренней обстановки в США. То есть те, кто давно принял подобный закон, говорят, что в других странах, где им нужно оказывать влияние и управлять, такой закон является нарушением демократических ценностей», - заявил эксперт.

Полиция Грузии ранее объявила о задержании 14 человек во время митинга в Тбилиси против принятия закона об иностранных агентах.