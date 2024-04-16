В США рассказали, почему прервались переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле

Украина не проконсультировалась с Соединенными Штатами перед заключением предварительных договоренностей с Россией в марте 2022 года в Стамбуле. Об этом пишет журнал Foreign Affairs со ссылкой на бывшего американского чиновника. Газета.Ru

Отмечается, что США должны были выступать гарантом соблюдения договоренностей. В случае их нарушения американцы были бы обязаны непосредственно вступить в конфликт. «Одно только это условие сделало бы договор невыгодным для Вашингтона», — отметил экс-чиновник. Lenta.ru

Из-за риска прямого противостояния с Россией, Штаты отказались от украинского варианта мира. Вместо этого они стали поставлять военную помощь и отправлять наемников. Отмечается, что в коммюнике не был решен территориальный вопрос, а стороны не были согласны друг с другом. Ura.Ru