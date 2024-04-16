Токаев: ближайшие 10 дней борьбы с паводком будут самыми критическими

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ближайшие десять дней борьбы с паводком будут самыми критическими. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что вода постепенно уходит, однако борьба с наводнением продолжается. По словам Токаева, уже сейчас власти принимают меры по ликвидации последствий бедствия и реконструкции пострадавших объектов. Президент пообещал компенсировать гражданам ущерб от стихии.

Напомним, что повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим в северной части Казахстана привело к наводнению. На минувших выходных вода перелилась через плотину в Петропавловске и затопила часть города. Казахстанские СМИ сообщали, что с начала паводка в стране остаются затоплены тысячи домов.

Ранее мэрия Орска сообщила, что на частном водохранилище на границе Оренбургской области с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Возникла угроза подтопления поселка Тукай, объявлена эвакуация. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай.