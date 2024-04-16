Боррель «стучится в двери» стран-членов ЕС ради зенитных батарей для Украины

Представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что «стучится в двери» государств-членов Евросоюза, чтобы те передали Украине зенитные батареи, либо «купили их» для украинской армии. Газета.Ru

«Дело продвигается понемногу, однако существует огромная разница во взносах стран-членов», — сказал он. RT на русском

По словам Борреля, 22 апреля на встрече министры иностранных дел и обороны ЕС будут обсуждать, «как удовлетворить потребности Украины в боеприпасах, и, возможно, более насущные потребности в средствах противовоздушной обороны». Затрагивая ситуацию вокруг конфликта в целом, глава европейской дипломатии выразил мнение, что на поле боя установился «динамический тупик», поскольку с обеих сторон «нет прорывов». При этом Боррель признал, что РФ «одерживает верх», «отгрызая куски территории» Украины. ТАСС