Какую сделку Пашинян заключил с Западом

Азербайджанские СМИ опубликовали секретные документы, предположительно подписанные сторонами после недавней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе. Официально они анонсировали обсуждение исключительно вопросов развития армянской экономики. Однако журналисты выяснили, что на самом деле в бельгийской столице был заключен фактически военный пакт Армении и стран Запада. Что ЕС и США пообещали Армении в этом документе — в материале NEWS.ru.

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О чем формально договорился Пашинян в Брюсселе

Резонансная встреча Никола Пашиняна с Урсулой фон дер Ляйен и Энтони Блинкеном прошла 5 апреля в Брюсселе. На итоговой пресс-конференции они заявили о желании продолжать и развивать взаимовыгодное партнерство. В подтверждение этих планов Брюссель и Вашингтон заверили, что предоставят Еревану финансовую помощь — €270 млн от Евросоюза и $65 млн от Штатов. По мнению экспертов, довольно скромные цифры, но фон дер Ляйен пообещала не останавливаться на этом.

«Мы выполняем наше обещание от октября [2023 года] — стоять рядом с Арменией и определить видение будущего нашего партнерства. Это то, что мы обсуждаем сегодня», — заявила глава Еврокомиссии на пресс-конференции по итогам встречи, похвалив Армению за «борьбу» против обхода антироссийских санкций.

В итоговом заявлении Пашинян, фон дер Ляйен и Блинкен подчеркнули, что Европейский союз, США и Армения «нацелены на расширение сотрудничества, в том числе в таких ключевых областях, как политические реформы, экономическое развитие и гуманитарная помощь».

За несколько дней до начала переговоров в СМИ появилась информация, что темой встречи могут стать перспективы военного сотрудничества Еревана, Брюсселя и Вашингтона. Однако об этом на итоговой пресс-конференции не было сказано ни слова.

В том, что на встрече в Бельгии не будут обсуждать проблемы безопасности Армении, Блинкен и фон дер Ляйен накануне переговоров пытались убедить и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Однако, судя по дальнейшим заявлениям Баку, эти попытки успеха не возымели. По крайней мере, в день трехсторонней встречи Алиев заявил, что процессы на Южном Кавказе развиваются в очень опасном направлении.

О чем Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен договорились на самом деле

Как выяснилось, Баку выражал свою обеспокоенность неспроста. Через две недели после переговоров в распоряжении азербайджанского военно-аналитического портала Caliber.az оказался документ, который раскрыл неизвестные подробности той встречи. В нем содержится 20 пунктов, о которых, судя по всему, на самом деле договорились Пашинян, фон дер Ляйен и Блинкен. Все они касаются военно-технического сотрудничества Еревана и Запада, который, вероятно, решил таким образом закрепить свое положение на Южном Кавказе.

Причем половина пунктов посвящена сотрудничеству Армении с США и НАТО. Согласно им, Вашингтон предоставит Еревану экспертную поддержку для проведения Обзора стратегической обороны и разработки новой военной доктрины Армении. По словам аналитиков, это означает, что Ереван полностью пересмотрит свои подходы к вопросам национальной безопасности. Они считают, что финансовая и техническая поддержка США подтверждает намерение Штатов активно участвовать в процессах на Южном Кавказе.

«Так что озвученные на встрече $65 млн — это лишь верхушка айсберга», — уверены азербайджанские журналисты.

На основе анализа документа они указывают, что двустороннее военное сотрудничество Армении и НАТО будет развиваться по нормативным программам по планированию и изучению (PARP) и концепции оперативных возможностей (OCC), благодаря которым стороны должны повысить эффективность совместных операций. Военные США также планируют участвовать в совместных учениях с армянской армией.

«Вооруженные силы США будут участвовать в совместных военных учениях и тренировках с Вооруженными силами Армении для обеспечения оперативной совместимости», — пишет Caliber.

Параллельно Вашингтон заявил о готовности оказать помощь для развития военного и оборонного потенциала Армении и укрепления пограничного контроля и безопасности границ, уделяя особое внимание границе с Ираном. Чтобы облегчить Еревану доступ к передовой военной технике и новейшим технологиям, американцы готовы предоставить средства по программе «Иностранное военное финансирование» (FMF). Одной из таких технологий может быть GPS, которая по планам должна будет работать на территории всей Армении.

Кроме того, в страну в скором времени рассчитывают приехать американские аналитические группы, для того чтобы оценить потенциал армянских военно-воздушных сил и ПВО, которые сейчас полностью интегрированы в Объединенную систему ПВО ОДКБ.

Что стало известно о военном сотрудничестве Армении с ЕС

В свою очередь ЕС примет пакет помощи в поддержку Вооруженных сил Армении в рамках Европейского фонда мира (EPF). Эти средства должны быть направлены «на укрепление национальной безопасности, стабильности и устойчивости Армении в оборонном секторе». Тем самым, как считают в Азербайджане, Брюссель взял курс на стремительное ослабление влияния России в регионе.

Потому ЕС приветствовал решение правительства Армении вывести войска Пограничной службы ФСБ РФ из международного аэропорта Звартноц, с армяно-иранской границы и всех других международных пограничных пунктов. «Это решение правительства Пашиняна стало первым конкретным, осязаемым шагом по ослаблению позиций России на территории Армении, и, видимо, именно поэтому оно особо выделяется в контексте брюссельских договоренностей», — пишет издание.

Вероятно, в дальнейшем Европейский союз ожидает от Армении вывод с ее территории оставшихся военных сил России. Во всяком случае в документе отмечается, что Брюссель и Ереван «рассмотрели статус военных объектов Российской Федерации в Армении».

Между тем, согласно российско-армянским договоренностям, подразделения ВС РФ должны находиться в республике до 2044 года. Напомним, в армянском Гюмри расположена 102-я военная база России.

Вывести российскую базу из Гюмри без согласия России армянам будет очень непросто, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин.

«Вспомните о прецедентной ситуации — в пророссийской Кубе есть военная база США, расположенная в Гуантанамо. Она существует до сих пор, несмотря на не лучшие отношения страны с Вашингтоном. Договор дороже денег. Тем более что на базе Гюмри служит очень много армян с российским гражданством. Это решение находится полностью в ведении верховного главнокомандующего России», — указал Дандыкин.

ЕС и Армения также обсудили необходимость снижения зависимости Еревана от российской военной техники и технологий и от предоставляемого Москвой военного образования и подготовки. По вопросам пограничной безопасности и контроля сотрудничество будет развиваться через погранвойска Службы национальной безопасности Армении и Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex).

В частности, страны — члены ЕС и США намерены помочь в обучении персонала и оснащении недавно созданной Службы внешней разведки Армении, а также повысят потенциал и расширят возможности обучения службы государственной охраны.

Что касается армяно-азербайджанской границы, то ЕС пообещал Армении помочь в создании оборонной инфраструктуры, включая инженерные укрепления. Кроме того, ЕС и Армения договорились о долгосрочном присутствии миссии ЕС в Армении (EUMA) и расширении ее функции за счет значительного увеличения персонала.

Возможен ли переход Армении на стандарты НАТО

Азербайджанские журналисты считают, что приведение армянской армии в полное соответствие со стандартами НАТО и вытеснение из Армении российских военных и пророссийских элементов из ВС РА указывают на подготовку к возможному вступлению Армении в НАТО в среднесрочной перспективе.

«При всем при этом Запад открывает свой рынок вооружений для Армении и сам же финансирует покупку Арменией этого оружия», — указал Caliber.az.

Согласно специальному Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ), через который проходит каждая страна, желающая вступить в Альянс, в первую очередь необходимо внедрить в военную политику страны стандарты НАТО, заявил NEWS.ru президент Академии геополитических проблем РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. И Пашинян, по словам эксперта, давно избрал этот путь.

«Стандартам НАТО должна соответствовать организационная структура вооруженных сил страны. Кроме того, основные типы вооружений должны быть также по стандартам НАТО, то есть закупать их необходимо в западных странах. А в Армении сегодня более 90% вооружения — советское. Поэтому армейскому руководству придется его полностью менять, включая инфраструктуру, ремонтные и сервисные системы. Это непростой процесс, который может длиться несколько лет», — сказал Ивашов.

При этом он отметил, что власти Армении, которые нацелены на сближение с Западом, эти сложности не пугают.

Переход Армении на стандарты НАТО вполне возможен, но это не главная цель Запада, заявил NEWS.ru политолог и военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Мы сейчас наблюдаем втягивание территории в сферу интересов НАТО. Все, что против России, — хорошо для Запада. Они используют Армению как русофобский инструмент. Переход на западную систему оружия гарантирует, что Армения всегда будет зависима от Запада. Ведь оружие надо обслуживать, заряжать боеприпасами и так далее. Это постоянная работа западных специалистов. Армения в такой ситуации полностью прекращает существование как независимое государство», — отметил Онуфриенко.

Чем военное сотрудничество Армении с Западом грозит РФ

Дальнейшее углубление сотрудничества Армении с западными странами и отказ от союзничества с Москвой не грозит России серьезными политическими последствиями, заявил NEWS.ru политолог и военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он высказал мнение, что гораздо больше от такого развития событий потеряет Ереван.

«Во-первых, Армения даже не граничит с Россией. Во-вторых, это слишком мелкое государство, имеющее колоссальное количество проблем, в том числе с Азербайджаном, которые не решатся в обозримой перспективе. Проблемы будут у армян. Ведь Ереван полностью зависит от Москвы в вопросе поставок энергоносителей. Если Армения отвернется от России, поставки могут прекратиться. Это доказывает, что интересы Армении не интересуют ни ЕС, ни страны НАТО», — сказал Онуфриенко.

Какие еще открылись подробности о сотрудничестве Армении с США и ЕС

По данным Caliber.az, США и Евросоюз создадут совместную военную и оборонную целевую группу, которая будет следить за выполнением программы устойчивости обороны и безопасности Армении. Создание подобной рабочей группы между США/ЕС и Арменией, как отмечают журналисты, является обычной практикой в рамках международного военного сотрудничества.

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Также планируется запуск кибердиалога между ЕС и Арменией для укрепления стратегического потенциала Команды оперативного реагирования на компьютерные инциденты (CERT) и Группы компьютерной безопасности и реагирования на инциденты (CSIRT) Армении. В рамках программы деактивации атомных электростанций (DNPP) европейцы будут помогать Армении в демонтаже Мецаморской атомной электростанции (МАЭС). А после деактивации МАЭС предоставят финансирование для разработки проектов новых АЭС.