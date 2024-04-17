Протестующие дали властям Грузии один час, чтобы отозвать закон об иноагентах

Митингующие в Тбилиси у здания парламента дали властям Грузии один час на то, чтобы они отозвали законопроект об иноагентах. О планах протестующих со сцены сообщил поэт Рати Амаглобели.

"Мы будем ждать в течение одного часа политического заявления "Грузинской мечты" о том, что они видят непоколебимую волю грузинского народа и возвращаются в конституционное пространство", - сказал Амаглобели, добавив, что они ожидают отзыва законопроекта.

В Тбилиси в среду представители гражданского общества и оппозиционные политики вновь вышли к зданию парламента, чтобы опротестовать законопроект об иноагентах. Обстановка на митинге спокойная. Стычек с полицией не наблюдается. Митинги у парламента проводятся с понедельника.

Ранее в среду парламент Грузии в первом чтении на пленарном заседании одобрил законопроект об иноагентах, против которого высказывались президент, оппозиция и западные дипломаты, увидевшие в нем препятствие для интеграции республики в Евросоюз.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина "агент иностранного влияния". Вместо этого использовано понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы".