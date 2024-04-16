Обзор иноСМИ: срыв Киевом соглашения между РФ и Турцией; отказ США в помощи Израилю

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Reuters: Киев сорвал соглашение с Россией и Турцией по Черному морю

Россия и Украина два месяца вели переговоры с Турцией по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и уже одобрили текст соглашения, но Киев внезапно отказался от сделки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.

По словам собеседников агентства, переговоры проводились при посредничестве Турции после «подталкивания» со стороны ООН. В марте была достигнута договоренность об обеспечении безопасности торгового судоходства, и Украина согласилась, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал сделку. В тексте соглашения Москва и Киев гарантировали безопасность торговых судов в Черном море, обязуясь не наносить по ним удары, не арестовывать и не обыскивать их. Однако «в самую последнюю минуту» Украина внезапно вышла из соглашения и сделка была сорвана. Источники Reuters заявили, что не знают, что послужило причиной такого решения Киева. Переговоры, о которых ранее не сообщалось, дают представление о тихой дипломатии, продолжающейся за закрытыми дверями, отмечает агентство.

США предупредили, что не станут помогать Израилю

США в частном порядке предупредили израильских чиновников, что не станут помогать Израилю, если тот решит нанести ответный удар по территории Ирана. Об этом сообщает ABC News.

ABC News отмечает, что это необычное послание израильтянам от США - Израиль на протяжении десятилетий получал о от американцев больше военной помощи, чем любая другая страна мира, а его отношения с Америкой называли «железобетонными». Однако после нескольких месяцев войны в секторе Газа Израиль столкнулся с жесткой критикой со стороны США и других союзников. Администрация президента США Джо Байдена дала понять, что военные операции Израиля зашли слишком далеко. Штаты не будут участвовать в операциях Израиля против Ирана, опасаясь эскалации на Ближнем Востоке.

Шольц раскритиковал Борреля за позицию по сектору Газа

Канцлеры Германии и Австрии Олаф Шольц и Карл Нехаммер выступили против заявлений главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, критикующих действия Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух осведомленных чиновников.

По словам собеседников Politico, во время встречи лидеров ЕС в марте Шольц и Нехаммер указали Боррелю, что он не может говорить от имени Германии и Австрии, комментируя ситуацию в Газе. Упрек в адрес Борреля со стороны лидеров ЕС «весьма необычен», отмечает издание. Один из чиновников сказал, что формулировка была «резкой», кроме того, упрек был высказан в присутствии других европейских лидеров. Еще более неловкой ситуацию делает то, что Шольц и Боррель относятся к одной «социалистической семье» политиков ЕС. Politico напомнило, что на этой неделе Германия отвергла в высшем суде ООН обвинения Никарагуа в поддержке массовых убийств в Газе через продажу оружия Израилю. Берлин является одним из крупнейших поставщиков оружия Израилю, подчеркивает издание.

В ХАМАС отвергли все пункты сделки с Израилем

Палестинское движение ХАМАС отвергло все пункты последнего предложения об обмене заложниками и заключенными с Израилем. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

В ХАМАС потребовали гарантий, что за освобождением израильских заложников на первом этапе последует постоянное прекращение огня на втором этапе, а также полный вывод израильских сил из сектора Газа и возвращение палестинцев в северную часть Газы. Последние три требования не устраивают Израиль. Также в ХАМАС увеличили требования к количеству палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на каждого израильского заложника. На первом этапе в ХАМАС готовы освободить 20 заложников (только мужчин и женщин старше 50 лет) при условии согласия Израиля на шестинедельное перемирие.

«Украина столкнулась с пределом западной поддержки»

Автор чешского издания Lidovky Марек Гудема заявил, что последние события украинского кризиса продемонстрировали пределы поддержки Украины со стороны Запада. Помощь Киеву всегда была ограниченной, но теперь все стало еще хуже, считает автор.

Гудема отметил, что помочь украинцам могли бы американские комплексы Patriot, но их у ВСУ недостаточно, как и ракет для этих комплексов. При этом в Европе «Патриотов» «предостаточно», а в США некоторые из этих комплексов даже планируют уничтожить из-за окончания срока службы, отметил автор. Гудема заявил, что западные страны неохотно поставляют вооружения Киеву из-за усталости от украинского кризиса и отсутствия успехов у ВСУ.