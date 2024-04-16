В ООН потребовали от сторон конфликта в Судане прекратить этническое насилие

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия, противодействовать этническому насилию и разжиганию расовой ненависти.

В опубликованном решении эксперты констатировали, что некоторые из "серьезных нарушений гуманитарного права, совершенных сторонами", могут расцениваться как "военные преступления и другие серьезные преступления". Комитет с тревогой обратил внимание на "этнически мотивированные злоупотребления", которые были зафиксированы, в частности, в регионах Дарфур и Кордофан. Речь идет об убийствах, разрушении деревень, грабежах и пытках, жертвами которых стали прежде всего представители народностей масалит, фор и загава.

Подчеркивается, что противоправные действия были совершены "в основном членами сил быстрого реагирования (СБР) и союзного им ополчения". Комитет, кроме того, выразил тревогу в связи с сообщениями о "произвольных задержаниях, пытках и внесудебных казнях", которые, по имеющейся у него информации, были совершены суданскими вооруженными силами против лиц из арабских племен в Дарфуре и Кордофане.

Члены комитета призвали стороны конфликта в Судане "немедленно прекратить боевые действия" и начать "инклюзивный диалог", "предотвращать дальнейшие нарушения прав человека", в частности "насильственные действия против людей на основе их этнического происхождения".

Комитет по ликвидации расовой дискриминации состоит из 18 независимых экспертов. Они следят за исполнением государствами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Что происходит в Судане

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета страны и командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего - профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.

15 апреля прошлого года между СБР и армией начались столкновения в Мерове и Хартуме, которые быстро распространились на другие районы Судана. В результате конфликта тысячи человек погибли, десятки тысяч получили ранения.

Противоборствующие стороны провели в 2023 году серию консультаций в Джидде (Саудовская Аравия). Неоднократно заявлялось о введении режима прекращения огня между армией и спецназом, однако ни одна из достигнутых договоренностей не была до конца выполнена.