На заблокированных КПП на польско-украинской границе стоят около 600 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать три КПП на границе с Украиной, на этих направлениях на данный момент скопилось порядка 600 фур. Об этом сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В комментарии Укринформу он уточнил, что речь идет о КПП "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

По его словам, за минувшие сутки протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши через эти КПП.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду трех переездов на границе с Украиной. Затем эта акция распространялась на другие пункты пропуска, в разные периоды число заблокированных КПП доходило до шести. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов.