В США объяснили свой отказ охранять небо Украины

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские военные не будут помогать Украине по примеру помощи Израилю, так как речь идет о «разных конфликтах и разных воздушных пространствах». Об этом сообщает Politico.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля. Это стало ответом на авиаудар Израиля по иранскому консульству в Дамаске.

В Израиле сообщили, что совместно с силами США им удалось сбить большинство иранских дронов и ракет. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские истребители уничтожили более 80 беспилотников, направлявшихся в Израиль.

Журналисты спросили Кирби во время брифинга 15 апреля, почему США не помогают Украине аналогичным образом.

«Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», - ответил он.

Кирби подчеркнул, что с самого начала украинского кризиса президент США Джо Байден «ясно дал понять», что американские военные не будут участвовать в этом конфликте. Он добавил, что Украина получает от США инструменты, необходимые ей для защиты воздушного пространства.

Помощь Израилю подчеркивает разницу между отношениями США с Израилем и США с Украиной, отмечает Politico. Пока Украина «умоляет» о дополнительной помощи, Израиль без колебаний эту помощь получает.