Франция решила пригласить РФ на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

Власти Франции планируют пригласить Россию на празднования, которые посвящены 80-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает радио Europe 1.

Как отмечает издание, «несмотря на то, что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны».

В конце прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что на празднование будет приглашен глава РФ Владимир Путин. По его словам, такой расклад событий возможен в случае изменения ситуации на украинской территории.

Напомним, что 6 июня 1944 года началась высадка войск союзников на севере Франции. Это стратегически важная операция, которая стала одним из значимых событий в истории Второй мировой войны. Основные силы союзников, принявшие участие в операции, - армии США, Великобритании, Канады и французского движения Сопротивления.