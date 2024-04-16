Зеленский назвал решение США дать денег Израилю позором

Решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) о разделении американской помощи Израилю и Украине является позором, считает Владимир Зеленский. ТАСС

«Это позор для мира и позор для демократии. (...) Если Украина падет и начнется война с другими странами-членами НАТО, а война будет, тогда американские солдаты будут защищаться и умирать», — пригрозил Зеленский. Lenta.ru

«Если Конгресс возьмет и разделит эту помощь после всего произошедшего на израильскую и украинскую, то это просто говорит, что это вопрос выборов в Соединенных Штатах Америки, и что это чистая политика», — сказал Зеленский. По его словам, сейчас «весь мир популистически призывает помогать только Израилю и забыть о происходящем на Украине». Газета.Ru