В Грузии начали рассмотрение скандального законопроекта об иноагентах

Парламент Грузии на пленарном заседании начал рассмотрение законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

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Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получены из-за границы. В соответствии с законом все организации, деятельность которых проводится «в интересах иностранных сил», должны зарегистрироваться в государственном реестре иноагентов.

Параллельно с заседанием возле здания парламента возобновилась акция протеста против принятия скандального законопроекта.

Днем ранее, 15 апреля, перед зданием парламента в Тбилиси также прошел массовый митинг против принятия закона об иноагентах. Граждане собрались на проспекте Руставели и решили обойти по кругу здание законодательного органа с поднятыми в знак протеста руками.