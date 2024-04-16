СМИ: США будут помогать Израилю, но не прекратят давление на Нетаньяху по Газе

Власти США продолжат активно поддерживать Израиль после ударов Ирана, но не прекратят оказывать давление на премьера страны Биньямина Нетаньяху, чтобы обезопасить мирное население сектора Газа. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на четырех неназванных чиновников американской администрации.

"Это то, над чем мы продолжаем работать", - сказал собеседник издания в администрации США.

Он добавил, что Вашингтон не утратил внимания к переговорам о заложниках даже после отказа ХАМАС освободить некоторых из них.

Вашингтон рассматривает военную защиту еврейского государства и переговоры о войне с палестинским движением ХАМАС как два "совершенно отдельных направления", сказал изданию один из источников. США будут готовы пересмотреть свою помощь Израилю, если страна не предпримет больше усилий для защиты населения Газы, пишет Politico.

Ранее в апреле президент США Джо Байден сообщил, что Нетаньяху дал ему согласие предпринять действия, нацеленные на снижение числа жертв среди мирного населения сектора Газа и увеличение поставок помощи в палестинский анклав.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.