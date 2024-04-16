Боррель: Евросоюз пока не может признать КСИР террористической организацией

Европейский союз пока не может внести элитное подразделение Вооруженных сил Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Об этом в интервью Monde заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

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«Мы уже неоднократно обсуждали внесение «Стражей революции» в список террористических организаций. Однако для этого нужно, чтобы судебный орган страны-члена ЕС посчитал, что эта организация совершила террористический акт. На сегодняшний момент это не тот случай», — заявил дипломат.

Рассуждая о новых санкциях в отношении Ирана, Боррель заявил, что для этого прежде всего необходимы «вещи, в отношении которых можно ввести санкции».

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства.