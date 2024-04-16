Боррель объяснил, почему ЕС не вносит КСИР в список террористических организаций

Евросоюз пока не может внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) в список террористических организаций. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Политик напомнил, что для этого необходимо судебное решение страны-члена ЕС о том, что организация совершила террористический акт. На данный момент подобных прецедентов нет.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран провел операцию «Правдивое обещание», запустив в сторону Израиля несколько сотен беспилотников и крылатые ракеты. Иерусалим утверждает, что ни один из беспилотников не достиг цели, а в борьбе с ними участвовали израильские ВВС и системы ПВО партнеров — Иордании, США и Великобритании.

Израиль обвинил Иран в нарушении устава ООН. Постпред государства при организации Гилад Эрдан заявлял, что предложит Совбезу ООН объявить КСИР террористической организацией.