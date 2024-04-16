Шольц высказался о применении ядерного оружия в мире

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что ни одна страна в мире не имеет права угрожать применением ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление немецкий политик сделал на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином вовремя своего визита в Пекин.

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«Совершенно очевидно - мы оба дали четко это понять в ходе нашей последней встречи здесь в Пекине - что нельзя даже угрожать применением ядерного оружия», - подчеркнул Шольц.

Также в ходе пресс-конференции Си и Шольц заявили, что Китай и Германия привержены соблюдению целей и принципов Устава ООН и выступают против нападений на мирные ядерные объекты.

Шольц прибыл в Китай с трехдневным визитом. В поездке его сопровождают министр окружающей среды, министр сельского хозяйства и министр транспорта, а также бизнес-делегация. Для канцлера это первая поездка в Китай с ноября 2022 года.

При этом СМИ отмечали, что наиболее критически настроенные к Китаю члены правительства - глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек - «остались дома».