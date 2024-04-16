LIVE: Церемония зажжения олимпийского огня

Олимпийский огонь зажигается в Олимпии, Греция, во вторник, 16 апреля, перед началом эпической эстафеты огня Парижских игр 2024 года.

Олимпийский огонь сначала направляется в Афины, а затем пересекает Средиземное море на паруснике «Белен» в Марсель.

Он достигнет Франции 8 мая.

Затем эстафета огня путешествует по стране, и огонь несут тысячи факелоносцев, демонстрируя историю и людей каждого региона до 26 июля.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут во французской столице с 26 июля по 11 августа.