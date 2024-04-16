Иран пообещал предоставить доступ к находящемуся на судне MSC Aries россиянину

Иран в ближайшее время предоставит доступ к российскому гражданину Тимофею Колчанову, находящемуся на задержанном коммерческом судне MSC Aries, сообщили в диппредставительстве России в республике. Деловая газета «Взгляд»

Отмечается, что моряку также дали поговорить по телефону с семьей. Российская газета

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе 13 апреля. Как сообщалось, контейнеровоз, шедший под флагом Португалии и принадлежащий компании, возглавляемой бизнесменом из Израиля, направлялся из эмиратского порта Халифа в индийский Нава-Шева. Парламентская газета