Владимир Зеленский предварительно обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу средств. Как сообщает агентство «Прайм», такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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По словам Азарова, Зеленский получил свое состояние путем различных афер и коррупции. Помогал в реализации преступных схем его друг, основатель и глава студии «Квартал-95» Сергей Шефир. На него были оформлены офшоры, поскольку сам украинский лидер не мог ими владеть из-за своей должности.

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«Не стоит сейчас думать, что Зеленский не обеспечил себе эвакуацию. Особенно англичане, скорее всего, дали ему определенные гарантии, потому что при том масштабе преступлений, которые творил Зеленский, он должен был запасные отходы для себя предусмотреть», — добавил бывший премьер.

Ранее Зеленский уволил нескольких советников, в том числе Шефира, который занимал должность первого помощника. В офисе главы Украины назвали это «оптимизацией» штата.