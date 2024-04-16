СМИ: Макрон колеблется между позицией миротворца и провокатора

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об увеличении военной помощи Украине «звучат неуклюже» из-за его колебаний между позицией миротворца и провокатора. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Хотя он, безусловно, активно выступает за увеличение военной помощи Украине, послания французского президента порой звучат неуклюже, поскольку он непредсказуемо колеблется между миротворцем и провокатором», - говорится в статье.

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Журналисты обратили внимание на то, что, несмотря на ряд жестких заявлений, Макрону так и не удалось привлечь на свою сторону ни французских избирателей, ни экономическую и военную мощь. Опросы общественного мнения во Франции показывают, что после начала конфликта Украину поддерживали 82% французов, а сейчас эта цифра составляет 58%.

«Добавьте к этому предпочтение рискованных гамбитов Макроном, которые нервируют наиболее важные заинтересованные стороны как внутри страны, так и за рубежом», - говорится в статье.

В ходе саммита в Париже, посвященного украинскому кризису, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой по отправке войск стран НАТО на Украину. Он также подчеркнул, что ради «безопасности и стабильности» в Европе, намерен сделать все возможное, чтобы «Россия не смогла выиграть эту войну». В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что власти страны не будут отправлять своих военных для помощи Украине в боевых действиях. С аналогичными заявлениями выступили также представители других стран НАТО, в том числе и США.

При этом Макрон призывал также к всемирному перемирию, которое совпало бы с Олимпийскими играми в Париже, которые должны пройти этим летом.