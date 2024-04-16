Главы МИД Японии и Ирана провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава обсудила ситуацию на Ближнем Востоке в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом заявил МИД Японии.

Отмечается, что в ходе телефонных переговоров глава японского внешнеполитического ведомства выразила серьезную обеспокоенность в связи с недавней атакой Ирана на военные объекты Израиля, и тем, что эти действия привели к еще большей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

"Министр Камикава также подчеркнула, что сложившая ситуация не отвечает интересам всего международного сообщества, включая Японию, не говоря уже об Иране и иранском народе, призвав Иран к сдержанности и недопущении дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в сообщении МИД Японии.

Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран также условились продолжить тесные контакты между Японией и Ираном.