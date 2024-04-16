Нетаньяху рассказал, каким должен быть ответ Израиля на атаку Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответные действия на атаку Ирана не должны быть на эмоциях. Его слова приводит государственная радиостанция Kan. Газета.Ru

«Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс», — заявил Нетаньяху. Ura.Ru

Ранее президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что Израиль не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на его атаку. RT на русском