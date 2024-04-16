Шольц и Нехаммер обрушились с резкой критикой на Борреля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава австрийского кабмина Карл Нехаммер резко раскритиковали главу евродипломатии Жозепа Борреля за позицию по палестино-израильскому конфликту, Шольц и Нехаммер считают, что заявления Борреля направлены против Израиля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«По словам двух чиновников, проинформированных об обмене информацией, во время встречи лидеров ЕС в марте канцлер Германии Олаф Шольц и его австрийский коллега Карл Нехаммер выступили против Жозепа Борреля в связи с его многомесячной откровенной критикой Израиля», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «послание» Шольца и Нехаммера Боррелю в частной беседе сводилось к тому, что последний «не говорит от имени Германии и Австрии».

Как отмечает издание, упрек со стороны лидеров в адрес главного дипломата ЕС был «весьма необычен», поскольку роль Борреля заключается в том, чтобы представлять Европейский Союз, когда дело касается вопросов внешней политики и политики безопасности.

«Один из чиновников сказал, что формулировка была «резкой» и состоялась в присутствии других европейских лидеров», — добавляет газета.

До этого Боррель сообщал, что происходящее в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта является резней.