Си назвал условия для разрешения украинского кризиса

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что для скорейшего завершения украинского кризиса страны должны уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию корыстных интересов. Об этом сообщает Caixin Global.

Украинский кризис Си прокомментировал после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. 14 апреля Шольц прибыл в Китай с трехдневным визитом. В поездке его сопровождают несколько министров и бизнес-делегация. Для канцлера это первая поездка в КНР с ноября 2022 года.

По словам Си, чтобы не допустить разрастания конфликта на Украине или даже его выхода из-под контроля, все стороны должны работать над восстановлением мира сообща.

«Нам необходимо охладить ситуацию, а не подливать масла в огонь. <…> Мы должны накопить условия для восстановления мира и избежать дальнейшего обострения конфликтов», - подчеркнул глава Китая.

Си добавил, что необходимо снизить негативное влияние украинского кризиса на мировую экономику, чтобы не были подорваны глобальные цепочки поставок.

Китай не является стороной или участником украинского кризиса, но он по-своему продвигает мирные переговоры, подчеркнул Си. По его словам, Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, в том числе созыв международной мирной конференции, которую признали бы и Россия, и Украина.

Си и Шольц заявили, что Китай и Германия привержены соблюдению целей и принципов Устава ООН, выступают против применения ядерного оружия или нападений на мирные ядерные объекты.

В течение последних десяти лет, несмотря на изменения в мире, отношения Китая и Германии всегда стабильно развивались, подчеркнул Си. По его мнению, значение развития отношений КНР и Германии «выходит за рамки двусторонних отношений», серьезно влияет на Евразию и даже на весь мир.