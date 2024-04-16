Оппозиционеры в Грузии пообещали устроить «самую кровавую ночь века»

Представители грузинской оппозиции заблокировали проспект Руставели в Тбилиси у здания парламента, где проходят слушания по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает газета «Взгляд».

Член радикально оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в соцсетях призвала «приходить на акцию подготовленными, так как это может быть самая кровавая ночь века в Грузии».

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15 апреля комитет по юридическим вопросам рассмотрел законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении. 16 апреля его вынесли на пленарное заседание в парламенте.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла многотысячная акция протеста против принятия законопроекта. Митингующие попытались прорвать полицейский кордон у здания парламента и начали устраивать стычки с правоохранителями. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции. Несмотря на протесты и критику со стороны оппозиции и партнеров, юридический комитет парламента Грузии поддержал инициативу.

Это уже вторая попытка принять инициативу — в 2023 году документ поддержали в первом чтении, но отозвали из-за критики со стороны оппозиции и западных партнеров.