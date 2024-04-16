Фонд Сороса стал нежелательным в Киргизии из-за нового закона

Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса, появившийся в Киргизии в 1993 году, прекратит свою работу в стране из-за нового закона о некоммерческих организациях. Об этом сообщается на сайте фонда.

В фонде заявили, что новый закон устанавливает «несоразмерные и излишние» ограничения для организаций, финансируемых из-за рубежа.

В фонде подчеркнули, что за 30 лет организация выделила более 115 миллионов долларов на различные проекты в Киргизии, работая как с правительством, так и с гражданским обществом. Проекты касались образования, здравоохранения, цифровых технологий, реформы уголовной юстиции и системы юридической помощи.

«Теперь на подобную благонамеренную деятельность в интересах страны будет навешиваться несправедливый ярлык «иностранных представителей», - подчеркивается в сообщении.

В организации подчеркнули, что фонд управляется гражданами Киргизии, но получает финансирование из-за рубежа, поэтому «неизбежно подвергнется новым законодательным ограничениям».

В организации также раскритиковали «крайне расплывчатое» описание понятия «политическая деятельность» в законе, заявив, что это ведет к «негативным последствиям или непредвиденным рискам как для фонда, так и его партнеров».

В России «Открытое общество» и «Открытое общество - фонд содействия» Сороса были признаны нежелательными организациями в 2015 году. В Генпрокуратуре РФ заявили, что фонды Сороса представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.