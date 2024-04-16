Боррель: внутри ЕС наблюдается раскол по вопросу конфликта в Газе

Позиции стран Евросоюза существенно различаются по вопросу конфликта в секторе Газа, это говорит об ограниченности дипломатических возможностей ЕС. С таким утверждением выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"Сила ЕС в его единстве. К сожалению, европейцы показали четкие и глубокие разногласия в этом вопросе. Это говорит об ограниченности ЕС", - сказал он в интервью французской газете Le Monde, отвечая на вопрос о дипломатических возможностях европейского сообщества в контексте израильско-палестинского конфликта.

По словам главы дипслужбы ЕС, некоторые страны, в том числе Франция, изменили свою позицию насчет конфликта в Газе и призывают к немедленному прекращению огня. При этом другие государства все еще придерживаются мнения о том, что перемирие не позволит Израилю защитить себя, указал он.

Ранее Боррель выразил мнение о том, что различие в реакциях ЕС на конфликт на Украине и на противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС несет серьезные издержки для Европы. Различие в реакциях Евросоюза на события на Украине и на Ближнем Востоке, по его мнению, привело к успехам России. Боррель высказал опасения, что силы, противостоящие Западу, могут активнее объединяться в противоборстве.