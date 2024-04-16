Швейцария выступила против участия страны в поиске российских активов

Крупнейшая в стране Швейцарская народная партия (ШНП) выступила против присоединения к целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), занимающейся поиском и заморозкой связанных с Россией активов, так как это несовместимо с политикой нейтралитета. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте партии.

В 2022 году после начала российской спецоперации на Украине США и их союзники заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Основная часть находится у депозитария Euroclear. Еврокомиссия рассматривает различные варианты использования этих средств для помощи Украине.

В ШНП заметили, что с момента начала украинского кризиса власти Швейцарии серьезно подорвали доверие к нейтралитету страны.

«Парламентская группа ШНП отклоняет предложение 22.3451 «Участие Швейцарии в многонациональной целевой группе REPO для реализации экономических санкций против России». Присоединение Швейцарии к этой «оперативной группе» никоим образом не совместимо со швейцарским нейтралитетом», - говорится в пресс-релизе.

Также представители партии выступили против сближения с НАТО, вновь напомнив о том, что страна имеет нейтральный статус, и отклонили предложение о присоединении Швейцарии к общеевропейской системе ПВО «Небесный щит» (European Sky Shield Initiative, ESSI).

По мнению Швейцарской народной партии, такое присоединение еще больше размывало бы понятие нейтралитета и означало бы отказ от суверенитета «в вопросе об обороне своего собственного воздушного пространства».

Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии отклонил поправки, разрешающие реэкспорт вооружений на Украину. С инициативой разрешить реэкспорт выступила Комиссия по политике безопасности. Поправки были отклонены 98 голосами против 75 при двух воздержавшихся.

В соответствии с политикой швейцарского нейтралитета, восходящей к 1815 году и закрепленной договором 1907 года, Швейцария не может прямо или косвенно отправлять оружие сторонам конфликта. Также в стране действует отдельное эмбарго на продажу оружия Украине и России.