Си Цзиньпин заявил, что отношения КНР и ФРГ оказывают влияние на весь мир

Развитие китайско-германских отношений оказывает влияние на весь мир. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Значение консолидации и развития китайско-германских отношений выходит за рамки двусторонних связей и оказывает важное влияние как на Евразийский континент, так и на весь мир", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР также призвал ФРГ "рассматривать и развивать двусторонние отношения с долгосрочной и стратегической точки зрения, работать вместе, чтобы привнести больше стабильности и определенности в мир".

Шольц с 12 апреля находится с визитом в КНР. Это его вторая поездка в Китай в ранге канцлера ФРГ. Шольца сопровождают три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта. В составе делегации - представители ведущих германских компаний, в частности Siemens, BMW, Mercedes-Benz.