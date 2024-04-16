Байден отказался давать показания в рамках дела по импичменту

Белый дом сообщил председателю надзорного комитета Палаты представителей США Джеймсу Комеру о том, что президент Джо Байден не будет давать показания в рамках расследования по импичменту. Об этом со ссылкой на письмо администрации пишет CNN.

Расследование по импичменту в отношении президента США было запущено по решению экс-спикера палаты Кевина Маккарти, которого вскоре после этого сняли с должности.

3 декабря 2023 года новый спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что надеется продвинуться вперед с официальным голосованием по делу об импичменте Байдену. По его словам, это «необходимый шаг» на фоне препятствования Белого дома расследованию предполагаемых нарушений закона со стороны членов семьи американского лидера.

Однако в итоге представители республиканцев признали, что не удается собрать необходимую доказательную базу, чтобы объявить импичмент президенту.

Белый дом также отметил, что глава государства не принимает приглашение дать показания на слушаниях по делу об импичменте.

«Ваше расследование по импичменту завершено. Мы отклоняем ваше приглашение к президенту Байдену для дачи показаний», - говорится в письме специального советника американского лидера Ричарда Саубера.

Саубер также подчеркнул, что Байден «не сделал ничего плохого» и обвинил Комера в выдвижении «ложных и необоснованных обвинений».

По словам источников издания, Комер единолично возглавил попытку пригласить президента для дачи показаний перед его комитетом. Приглашение не было подписано ни председателем судебной власти Палаты представителей Джимом Джорданом, ни председателем бюджетной палаты Джейсоном Смитом, которые вместе с Джеймсом Комером ведут расследование.