Турция проведет переговоры с ХАМАС

Турция активизирует усилия по урегулированию в секторе Газа, с этой целью глава МИД Хакан Фидан отправляется во вторник в Катар на переговоры с властями эмирата и руководством радикального палестинского движения ХАМАС, турецкая сторона также намерена реанимировать деятельность Контактной группы Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств по Газе, сообщает газета Hürriyet.

О необходимости активизации усилий исламского мира для сдерживания Израиля в телефонном разговоре с шейхом Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в понедельник сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Как бы [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху ни пытался заставить нас забыть о Газе и эскалации кризиса, все знают о сути проблемы. Настало время сказать "Стоп" происходящему и сделать это [остановить Израиль] можно общими усилиями восточных, западных, региональных игроков путем возвращения к основному вопросу - проблеме Израиля и Газы", - пишет обозреватель проправительственного турецкого издания Ханде Фырат.

Она отмечает, что западные страны, "хоть и стоят за Израилем, опасаются нанесения им ответного удара [по Ирану], поэтому выражают свою обеспокоенность Турции".

Телеканал Al Jazeera сообщил ранее со ссылкой на неназванного американского чиновника о том, что Израиль в качестве военного ответа может нанести удары по целям в глубине территории Ирана. По словам источника телеканала, потенциальный ответ Израиля на атаку со стороны Ирана может быть направлен не на эскалацию напряженности, а скорее на демонстрацию своих военных возможностей.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.