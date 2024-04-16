Пока вы спали: Япония о "незаконной оккупации" Курил и ответ РФ Макрону о перемирии

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МИД Японии заявил о "незаконной оккупации" южной части Курил Россией

Правительство Японии заявило, что южная часть Курильских островов является "исконной японской территорией", которая в в данный момент находится "под незаконной оккупацией России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад по дипломатии японского внешнеполитического ведомства под названием "Синяя книга".

"Северные территории - это острова, над которыми Япония имеет суверенитет и они являются исконной территорией Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией", - утверждается в документе.

Жителей Ишима призвали срочно эвакуироваться

Власти Тюменской области призвали жителей Ишима к срочной эвакуации, передает ТАСС, ссылаясь на телеграм-канал правительства области.

Отмечается, что это связано с критическим подъемом воды в реке.

«Жителям Ишима в 6 часов утра (04:00 мск) пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления», — говорится в сообщении.

В США назвали главную мотивацию Израиля нанести ответный удар по Ирану

Чиновник из США заявил, что Израиль может нанести удар по Ирану для демонстрации своих возможностей, сообщает Лента.ру.

Об этом чиновник рассказал телеканалу Al Jazeera.

При этом он подчеркнул, что израильские власти не ставили США в известность о конкретной дате ответных мер в отношении Тегерана.

В России оценили идею Макрона о перемирии на Олимпийских играх

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий жестко раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона добиться перемирия на время Олимпийских игр в Париже, сообщает Лента.ру.

Политик написал об этом в своем Telegram-канале.

Слуцкий отметил, что подобное предложение Макрона не имеет смысла без попыток перестать поддерживать Киев, что подтверждает несостоятельность политики Запада.

Зеленского обвинили в равнодушии к безопасности Запорожской АЭС

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов обвинил Владимира Зеленского в наплевательском отношении к безопасности Запорожской АЭС, передает РИА Новости.