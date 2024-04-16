Раскрыта возможная дата голосования в Конгрессе по помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что голосование по отдельным законопроектам, включая документ о выделении дополнительной помощи Украине и положение о конфискации суверенных российских активов, может пройти уже в ближайшую пятницу. Его слова приводит РИА Новости.

Джонсон подчеркнул, что Палата представителей не будет голосовать по законопроекту о дополнительном финансировании сената в его актуальном виде. Он уточнил, что обсуждение пройдет по каждой из мер отдельно в четырех разных частях.

«По помощи Израилю, Украине, Индо-Тихоокеанскому региону, а затем еще по одной мере, куда включены наши приоритеты национальной безопасности, в которой есть некоторые вещи, касающиеся… акта REPO (законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины — прим. "Ленты.ру")», — объяснил он.

В Белом доме высказались о помощи Украине и Израилю