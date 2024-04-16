Конфликт на Украине можно было предотвратить путём мирного урегулирования, если бы в Вашингтоне серьёзнее отнеслись к озабоченностям Москвы по поводу безопасности России.

Об этом заявил бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в материале для американского издания Hill.

По его словам, вероятным исходом конфликта станут территориальные уступки в пользу Москвы и гарантии безопасности для Украины и России.

«То, чего можно было достичь мирным урегулированием ещё до его начала», — отметил Грэм.

В ФРГ подняли вопрос о заморозке конфликта на Украине

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Киев может договориться с Москвой о мире без ущерба государственности.