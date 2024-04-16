Суд над Дональдом Трампом: итоги первого дня

Первый день уголовного процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом завершился спустя семь часов. В Манхэттенском суде бывшему хозяину Белого дома предъявили обвинения в подделке документов, но процесс встал на этапе выбора присяжных. "РГ" собрала основные моменты заседания.

Судья не давал поблажек защите

Судья Хуан Мерчан, ветеран нью-йоркской юриспруденции, последовательно отклонял ходатайства защиты о несвоевременном раскрытии документов прокурорами, а также попытки адвокатов отложить или даже прекратить дело.

Мерчан также дал право прокурорам представить доказательства участия Трампа в координации рекламы в издании National Enquirer для поддержки его президентской кампании 2016 года. Адвокаты Трампа назвали эти доказательства "закулисными играми", но проиграли.

Судебный процесс шире, чем случай со Сторми Дэниелс

Трампа обвиняют в подделке почти трех десятков деловых документов в попытке скрыть платеж порнозвезде Сторми Дэниелс, которая утверждает, что имела с экс-президентом США короткую сексуальную связь в 2006 году. Судья дал понять, что в ходе процесса будут всплывать и другие неблаговидные события из жизни бывшего президента.

Трамп назвал суд против него нападением на США

Трамп был весел в начале и погрустнел к концу

Войдя в зал суда, Трамп заявил, что "очень горд быть здесь". Оказавшись перед судьей, он вел себя спокойно, часто хмурился и насмехался.

В целом очевидцы назвали поведение экс-президента несвойственным ему. На вопросы судьи Трамп отвечал коротко и часто переговаривался шепотом с адвокатами.

Процесс может затянуться

Трамп обязан присутствовать на судебном процессе, который будет проходить четыре дня в неделю и в целом может занять восемь недель. Судья даже не разрешил ему посетить выпускной сына.

В понедельник трибуна в основном была занята обвинителями и защитой. Хотя финальное решение принимают присяжные, до которых дело не дошло. В зал суда они попали только к обеду. Из 96 кандидатов к концу дня успели допросить только 11 присяжных.

В чем обвиняют Трампа?

Всего Трампу предъявлено 34 обвинения в тяжких преступлениях. Ему грозит условный срок или тюремное заключение до четырех лет.

Главным образом Трампа обвиняют в подделке документов о скрытом платеже порнозвезде Сторми Дэниелс. Экс-президент США отрицал, что такая встреча имела место, и заявил о своей невиновности, называя обвинения политически мотивированными.

Обвинители упомянули и о других денежных выплатах. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг расскажет о двух других теневых сделках. Эти инциденты якобы свидетельствуют, что Трамп организовал широкомасштабную схему, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года.

Ключевые свидетели

Ожидается, что Майкл Коэн станет важнейшим свидетелем. Именно через него Трамп заверял документы о выплатах Дэниелс. Прокурор вызовет бывшего издателя The National Enquirer Дэвида Пекера, бывшую помощницу Трампа Хоуп Хикс, а также модель Playboy Карен Макдугал, которая претендует на старый роман с обвиняемым. Трамп заявил, что планирует дать показания в свою защиту. Сама Сторми Дэниелс тоже может выступить в суде.