Байден поблагодарил Прагу за "поддержку народом Чехословакии" Киева

Президент США Джо Байден поблагодарил Прагу за "поддержку народом Чехословакии" нынешних властей в Киеве.

"Не могу вам сказать, до какой степени мы ценим вашу прямолинейность и поддержку народа Чехословакии, Чешской Республики, в защите народа Украины", - заявил в понедельник американский лидер.

Он выступал на встрече с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, который находится в Вашингтоне с визитом.

В связи с этим Байден в очередной раз высказался за то, чтобы Конгресс США немедленно одобрил возобновление финансовой помощи Украине.

"Однако Конгресс должен одобрить продолжение финансирования <...>. И они [законодатели] должны сделать это сейчас", - убежден глава администрации США.

Кроме того, Байден вновь выразил мнение, не приводя доказательств, что Россия по завершении специальной военной операции на Украине применит силу против Европы. Свою точку зрения американский лидер фактически обосновал ссылкой на действия СССР в отношении Чехословакии в 1968 году.

"Потому что, как помнит Чешская Республика, Россия не остановится на Украине. Россия не остановится на Украине, и воздействие на НАТО было бы существенным", - утверждал Байден.

При этом, как признала 2 апреля постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, Вашингтон не считает, что надвигается война между Россией и Североатлантическим альянсом. США никому не сигнализируют "о том, что надвигается война", заявила Смит на онлайн-брифинге для журналистов, отвечая на вопрос об угрозе прямого конфликта с участием России и НАТО. По ее словам, правительство США не прогнозирует, что "надвигается война России на территории НАТО".

Президент РФ Владимир Путин в конце марта назвал бредом периодически звучащие на Западе утверждения о намерении Москвы воевать с НАТО.